Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Affrontiamo una squadra forte in un ambiente difficile"

sabato, 7 ottobre 2023, 14:20

A pochi minuti dalla partenza per la Sardegna, mister Gorgone fa il punto in sala stampa proprio sulla difficile trasferta di Sassari dove i rossoneri saranno chiamati a affrontare la capolista Torres, ancora a punteggio pieno: "Quella con la Torres sarà una partita impegnativa contro una squadra che è prima in classifica e in un ambiente non facile. Forse è una sorpresa che sia in testa, ma meritano il primato anche se qualche gara si è messa a loro vantaggio, ma non credo che i sardi si allontaneranno tantissimo dalla posizione che ricoprono adesso. Dobbiamo affrontarla con il solito spirito, poi le situazioni che si verificano durante la gara sono tantissime. Il loro punto debole? Credo che se proviamo a fare la partita, sono loro che devono venirti a prendere, altrimenti sono una squadra che ha intensità e qualità: davanti a Scotto che sta facendo bene e così tanti altri".

"I ragazzi, già dal precampionato, hanno acquisito certi meccanismi, poi deve avvenire ancora una crescita che va nei dettagli, ma sono contento di come interpretano le gare. Ringrazio mister Indiani per aver detto che abbiamo 22 titolari. Acciaccati? Vedremo nella rifinitura come stanno Benassai e Rizzo Pinna. Guadagni dove può arrivare? Deve migliorare su alcuni aspetti ma può fare una carriera importante. Il rinvio della gara Juventus B? Dopo diventa un massacro, è una cosa che crea problemi, forse verrà spostata la Coppa Italia e in quella settimana recupereremmo la gara con la Juve. Il recupero contro la Spal? E' oggettivamente un'altra partita, hanno cambiato l'allenatore, la squadra sa che è stata una partita sbagliata in una gestione differente. I tifosi al seguito? Li ringraziamo già adesso perché la trasferta di Sassari è impegnativa".