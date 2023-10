Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Chi prova a vincere ha sempre più possibilità di vincere"

mercoledì, 25 ottobre 2023, 16:00

La Lucchese è in emergenza, tanti infortuni e la squalifica di Tiritiello preoccupano mister Gorgone: "Oggettivamente quello che è successo, infortunati e squalifiche, ci porta a dover schierare chi abbiamo, e siamo contati, l'unico lato positivo è che sono occasioni per altri ragazzi di stare sul pezzo, ma oggettivamente siamo in emergenza. Ho chiesto ai ragazzi di non perdere l'entusiasmo ma dobbiamo capire anche i momenti delle gare. Contro il Pescara, dopo il 3-1, dovevamo leggerla diversamente. I complimenti di mister Morgia? Mi fanno piacere, credo si debba sempre pensare a giocare e sentirselo riconoscere da un tecnico come luim, fa solo molto piacere. In queste ultime tre partite non meritavamo quel poco che abbiamo raccolto. Ci deve servire da lezione. Possibile, visti i due impegni ravvicinati, ci sia qualche cambio tra chi ha giocato meno".

"De Maria, almeno tre settimane sarà fuori, Russo speriamo per Pontedera, Sabbione per Olbia sarebbe già buono, Benassai speriamo risolva il problema, ma contro il Pescara era sofferente. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo guardare le prestazioni: in otto gare non abbiamo subìto gli avversari e però abbiamo raccolto poco: è impensabile però che se giocassimo più coperti si realizzerebbe più di quanto fatto ora, ovvero che con meno occasioni in avanti si possa fare più punti, dobbiamo semmai essere più cinici. Siamo settimi, non si può dire che sia un percorso deludente, non devono perdere l'entusiasmo anche se non siamo nel gruppo delle prime: chi prova a vincere ha sempre più possibilità di vincere. Il Rimini? Chiaro che hanno qualche problema ma sono una buona squadra, al di là del gioco non dobbiamo concedere niente, è necessaria la giusta determinazione".