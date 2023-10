Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Tocca a noi uscire da questo momento difficile"

sabato, 28 ottobre 2023, 12:39

di gianluca andreuccetti

Dopo tre sconfitte di fila, per la Lucchese è arrivato il momento di svoltare pagina. Domani sera in casa i rossoneri affronteranno il Pontedera. In conferenza stampa mister Gorgone ha commentato il momento critico dei suoi ragazzi. "La società è sempre al nostro fianco. Dall'altra parte però tocca all'allenatore e alla squadra uscire da questo momento difficile. É sbagliato definire la posizione che stiamo occupando in classifica come deludente. É merito dei ragazzi se nelle ultime settimane le aspettative su di noi si sono alzate. D'altro canto bisogna essere anche obiettivi e riconoscere la forza delle altre squadre. Il calcio è fatto di risultati."

L'ex allenatore del Frosinone inoltre ha analizzato la sconfitta maturata sul campo del Rimini: "Nelle prime otto giornate la prestazione non è mai mancata, quella contro i biancorossi è stata fino ad ora l'unica partita sottotono. L'approccio è stato sbagliato. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro atteggiamento però ciò non è bastato. La direzione arbitrale? A mio parere penso che sia lecito criticare alcune decisioni adottate dal direttore di gara: come ad esempio il rigore e l'espulsione di Benassai e il penalty non fischiato a Cangianiello".

Nell'ultimi minuti della gara contro il Rimini, Gorgone ha deciso in modo inedito di schierare Gucher in difesa: "Robert come tutti i centrocampisti vede il calcio dal dietro in modo totalmente differente. A Rimini ho optato per questa modifica tattica perché nel secondo tempo pensavo di poter ribaltare la gara. Non è una scelta campata in aria ma una cosa a cui sto pensando da tempo".

Domani al "Porta Elisa" la Lucchese affronterà il Pontedera con una rosa ancora una volta dimezzata: "Il Pontedera è una squadra che ha grande qualità e delle buone individualità. Questa partita dovrà essere affrontata con grande attenzione ma allo stesso tempo non dovremo rinunciare a giocare a viso aperto. Gli unici indisponibili sicuri sono Sabbione, Visconti e Benassai che è stato squalificato. Russo sarà a disposizione. Oggi valuteremo le condizioni di De Maria che intanto però si è allenato."