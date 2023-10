Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Giocheremo, come sempre, a viso aperto"

venerdì, 20 ottobre 2023, 14:54

Il rammarico di mister Gorgone è per i punti persi per strada, ma di certo non intende cambiare il suo modulo di gioco anche se davanti domani si troverà il Pescara, super votato all'attacco, come conferma nella conferenza stampa pre gara: "A volte si pagano gli errori, come a Sassari e Ferrara anche se ci sono mancati i gol, di certo abbiamo affrontato bene anche quelle gare, anche si ci sono stati errori, dobbiamo essere più spietati. Contro il Pescara giocheremo come al solito, come a Ferrara, ovvero giocheremo a viso aperto. Rispetto chi gioca di rimessa, ma penso che abbiamo più probabilità di vincere se attacchiamo e anche se il Pescara è forte non cambio. Così come mi attendo che la faccia il Pescara, lascerà spazi come gli lasciamo noi. Hanno giovani importanti e oltretutto recuperano alcuni giocatori, mi piace, mi piace quel tipo di gioco, poi chiaro vincere il campionato è un'altra cosa. Zeman è nella storia del calcio, mi piace il suo coraggio in campo e fuori".

"Si è fermato Russo, Visconti ha un po' di febbre, Sabbione è fermo, mentre Fedato ha recuperato così come Benassai. I numeri dicono che senza Benassai si sono presi più gol, ma per me anche chi l'ha sostituito ha fatto bene, per quanto lui abbia caratteristiche diverse. Ci attendono tre gare in pochi giorni? Qualcuno cambieremo, sicuramente. La squadra continua a giocare, il rammarico di queste sette partite, potevamo avere 3-4 punti in più ma il campionato è lungo. Gli orari delle gare? Alle 20,45 a dicembre non so che dire, non diciamo nulla".