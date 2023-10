Porta Elisa News



Le incertezze difensive fanno sfumare la vittoria

mercoledì, 11 ottobre 2023, 14:34

Chiorra 5,5: Sarebbe un'altra partita da senza voto, perché non viene mai impegnato ma se sul primo gol non può niente, sul secondo pare leggere in ritardo la situazione.

Alagna 6: Una delle migliori partite in rossonero, propositivo e sicuro nella prima frazione di gara, ma si lascia superare malamente da Rao sul pari definitivo.

De Maria 6,5: Accompagna Fedato sulla fascia arrivando più volte al cross e partecipa con sicurezza alla costruzione dal basso rossonera. Si vede poco oggi.

Gucher 7: Giganteggia a centrocampo sovrastando gli avversari e smistando il pallone sempre nel modo migliore. E anche nel recupero è tra i più propositivi.

Benassai 6,5: La Lucchese domina per cui non deve compiere un gran lavoro difensivo, così si toglie la soddisfazione del primo gol con la Libertas con uno stacco imperioso dal tempismo perfetto. Manca alla ripresa e si vede.

Tiritiello 6: Domina gli avversari, che peraltro non attaccano mai, ma è più impreciso del solito tant'è che da una leggerezza non all'altezza della sua classe scaturisce il calcio da fermo su cui la Spal trova il gol.

Guadagni 6,5: Inizio imprendibile come al solito, poi dopo qualche impreciose in rifinitura si fa trovare pronto quando c'è da spingere il pallone in porta per il gol del pareggio.

Cangianello 6 : Meno appariscente del solito perché c'è da faticare meno in costruzione, dato che la Spal è talmente dominata che per lo più non riesce nemmeno a superare il primo pressing rossonero. Più spento nel ruolo maggiormente offensivo.

Magnaghi 5,5: Qualche buona idea e velocità di pensiero, però è più volte impreciso anche a settembre. Non si vede alla ripresa della partita.

Russo 6: Devasta la Spal coi suoi movimenti e il suo pressing, i biancocelesti non lo prendono mai, però sbaglia grossolanamente un paio di occasioni sottoporta. Nella frazione finale sfiora ancora il gol ma sulla fascia pare meno efficace,

Fedato 6,5: Anche stavolta non è impeccabile nelle conclusioni verso la porta, però sovrasta il suo diretto avversario e partecipa da protagonista al dominio rossonero.

Sabbione 5: Dà la sensazione di un potenziale pericolo ogni volta il pallone va dalle sue parti.

Tumbarello 6: fa il suo ma non incide quanto servirebbe.