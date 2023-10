Porta Elisa News



Benassai stoico, Chiorra incolpevole

giovedì, 26 ottobre 2023, 21:04

Chiorra 6: La respinta da cui scaturisce il vantaggio del Rimini sembra un po’ pigra, poi viene salvato dai pali e di fatto non deve compiere alcuna parata.

Alagna 5,5: Ordinato, le cose semplici gli riescono ma quando c’è da fare qualcosa in più è impalpabile.

Visconti 6: Parte bene e sembra fra i più volenterosi, poi si infortuna e deve uscire.

Tumbarello 5,5: Inizia come vertice avanzato del centrocampo, è fra i pochi che si danno da fare ma conclude poco; va a parlare con Gorgone e inverte la posizione con Gucher, forse su sua stessa richiesta, e alla distanza è fra quelli che tengono la barca a galla. Complessivamente, però, non sembra a suo agio nel modulo di Gorgone e finora le sue prestazioni non sono all’altezza dei suoi standard.

Benassai 6,5: Dove c’è lui non si passa, stringe i denti e resta in campo, poi per difendere un pallone che ha recuperato allarga un braccio senza alcuna malizia e l’arbitro concede un rigore surreale e gli affibbia il secondo cartellino.

Merletti 4: Disastroso, non riesce mai a prendere Morra, sbaglia in disimpegno appena è vagamente pressato e da un suo errore nasce il primo gol dei biancorossi. E’ evidentemente demoralizzato e impaurito, deve assolutamente recuperare fiducia.

Guadagni 5,5: Mezzo punto in più perché l’impegno sembra metterlo, ma deve avere un fratello gemello perché l’esterno destro della Lucchese che ha giocato a Rimini e sbagliato qualsiasi cosa, anche elementare, non può essere lo stesso che ha giocato le prime otto partite di campionato.

Gucher 6: Inizia mediano, poi va a fare il trequartista, infine viene dirottato in difesa. Predica nel deserto ed è talmente sconcertato che prova anche qualche tiraccio da distanze improbabili.

Romero 5: Prestazione sconcertante, costantemente fuori posizione in area di rigore, sbaglia qualsiasi cosa quando c’è da giocare coi piedi.

Cangianello 6,5: Che sia un ragazzino esordiente e lottare, difendere e attaccare cercando di trascinare i compagni la dice tutta sul livello di arroganza e svogliatezza mostrato dalla Lucchese.

Rizzo Pinna 5,5: Qualche buono spunto in dribbling sullo stretto, ma dinamismo zero, ed è inutile dire che non è da lui. Prova qualche iniziativa, ma sovente rallenta il gioco tenendo il pallone fra i piedi una quantità di tempo che permette di rientrare in difesa anche ai raccattapalle dietro Chiorra: non è detto che fosse colpa sua, perché i suoi compagni in gita a Rimini erano sempre tutti fermi.

Perotta 6: Chiamato ad esordire fra i professionisti per l’emergenza sulla fascia sinistra, di certo non sfigura rispetto ai suoi compagni.

Magnaghi 5: Romero non è proprio in serata, allora entra lui, ma sembra che in campo ci sia ancora Romero.

Djbril e Fedato s.v.: Non incidono però fanno vedere cose molto migliori dei compagni che hanno giocato titolari