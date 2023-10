Porta Elisa News



Pescara, il momento dei biancazzurri

martedì, 17 ottobre 2023, 17:32

di gianluca andreuccetti

Dopo il rinvio della gara contro la Juventus Next Gen, la Lucchese è al lavoro in vista della sfida casalinga contro il Pescara. Dando uno sguardo alla classifica, con una partita in meno i rossoneri sono distanti cinque lunghezze dal terzo posto, occupato attualmente proprio dal Delfino. Alla vigilia del campionato, i biancazzurri erano indicati come tra i favoriti per la promozione diretta. Innanzitutto per il blasone della società abruzzese, abituata ad altri palcoscenici. In secundis, non bisogna dimenticare che alla guida del Pescara c'è Zdenek Zeman, allenatore tra i più esperti in circolazione. Dall'altra parte però va sottolineato che, come tutte le big, anche i biancazzurri stanno sperimentando sulla propria pelle il livello competitivo del girone B. Il terzo posto in classifica è lo specchio di 5 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta. Nelle ultime due partite, gli abruzzesi hanno collezionato un solo punto, perdendo contro il Pineto e pareggiando in casa contro la Vis Pesaro.

Dando uno sguardo alla rosa, sulla carta il Pescara è la seconda squadra più giovane del raggruppamento dopo la Juventus Next Gen. A testimonianza di come la società stia cercando di costruire il proprio ritorno tra professionisti puntando molto sulla linea verde. Da un punto vista tattico, in queste prime uscite Zeman sta puntando forte sul 4-3-3. Un modulo che spiega il calcio offensivo del tecnico boemo e che sta portando anche i suoi frutti. Dopo otto partite, i biancazzurri sono il secondo attacco del campionato con 14 reti. Dopo l'addio importante di Rafia, in queste prime giornate l'ex tecnico del Foggia sta dando fiducia a Dagasso, centrocampista classe 2004 alla sua prima esperienza tra i professionisti. In attacco occhi puntati su Federico Accornero: il 19enne ex Genoa, ha già segnato 3 reti in campionato e da un punto di vista tattico può ricoprire sia il ruolo di ala sinistra che di falso nueve.

L'ultimo confronto tra Lucchese e Pescara risale al 3 aprile del 2022 dove ad imporsi furono i rossoneri per 2-1. In quel caso, furono decisive le reti di Belloni e Visconti.