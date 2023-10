Porta Elisa News



Pontedera, il momento dei granata

venerdì, 27 ottobre 2023, 16:27

di gianluca andreuccetti

Svoltare pagina per cercare di ripartire. La brutta prestazione di ieri sera contro il Rimini è la conferma del momento poco felice della Lucchese, reduce da 3 k.o di fila. L'unico antidoto possibile per cancellare questo periodo è uno solo: il ritorno alla vittoria. Domenica alle ore 20:45, la squadra di Gorgone affronterà al "Porta Elisa" il Pontedera nel match valido per l'11^giornata del campionato di Serie C.

La sfida contro i granata si profila come una delle più importanti di questa prima parte di stagione. Non solo perché si tratta un derby: dando uno sguardo alla classifica, il Pontedera si trova ad un solo punto dalla Pantera. Dopo un inizio difficile, nelle ultime tre giornate la squadra di Canzi sembra aver trovato una buona continuità avendo collezionato 1 vittoria e 2 pareggi contro la capolista Torres e nell'ultimo turno contro la Vis Pesaro. Una squadra scomoda da affrontare e che ha saputo mettere i difficoltà avversari attrezzati come ad esempio il Perugia ed eliminando dalla Coppa Italia la Carrarese.

Parlando invece della rosa, va detto che in estate la dirigenza granata ha deciso di puntare sulla linea verde, prelevando o in prestito o a titolo definitivo ben sei under. Considerando la stagione sopra le aspettative dello scorso anno, la società nell'ultimo calciomercato ha dovuto fare a meno di giocatori importanti come Ladinetti e Shiba. In queste prime giornate, Canzi ha schierato il Pontedera con il 3-4-1-2. Da un punto di vista realizzativo, va detto che i granata hanno segnato due goal in più della Lucchese, mettendo al referto 12 reti. Il peso dell'attacco è sulle spalle di Francesco Nicastro, punta esperta che fino a questo momento ha totalizzato 3 goal e 1 assist in 10 presenze.

Inoltre all'interno della propria rosa il Pontedera presenta due giocatori che in passato hanno vestito la maglia della Lucchese: stiamo parlando di Marcos Espeche (in rossonero tra il 2011 e il 2018) e Riccardo Martinelli (tra i protagonisti dei play-out di Bisceglie nella stagione 2018/19). L'ultimo confronto tra la Pantera e i granata risale alla scorsa stagione: allo stadio "Manucci" le due squadre pareggiarono 0-0.