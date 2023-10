Porta Elisa News



Visconti, confermata la lesione di primo grado

lunedì, 30 ottobre 2023, 17:31

Piove sul bagnato, verrebbe da scrivere, visto che al difficile momento attraversato dalla Lucchese si aggiungono i numerosi infortuni che rischiano di condizionare ulteriormente il rendimento della squadra di mister Gorgone.

Gli esiti strumentali hanno infatti confermato una lesione di primo grado alla coscia destra per Elia Visconti che si era infortunato a Rimini e che dunque ne avrà per alcune settimane, mentre proseguono i protocolli con lavoro differenziato per Sabbione, Benassai e Romero che hanno riportato problemi dai quali non si sono ancora del tutto ripresi.