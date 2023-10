Porta Elisa News



Rimini, il momento dei biancorossi

mercoledì, 25 ottobre 2023, 08:15

di gianluca andreuccetti

Reagire senza guardare al passato. Dopo la sconfitta maturata contro il Pescara, per la Lucchese è arrivato il momento di svoltare pagina. I rossoneri infatti sono attesi da una serie importante di sfide in cui macinare punti sarà fondamentale per poter rimanere nelle zone che contano della classifica.

Nel prossimo turno, la squadra di Gorgone sarà impegnata in trasferta giovedì alle ore 18:30 contro il Rimini. Dando uno sguardo alle statistiche, i biancorossi occupano l'ultimo posto con 5 punti avendo totalizzato 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte. Per dare una scossa all'ambiente, lo scorso 11 ottobre la società romagnola ha deciso di esonerare Gabriel Raimondi. Oltre ai risultati negativi, l'allenatore argentino ha pagato molto anche i tanti cambiamenti che ci sono stati in estate all'interno della rosa del Rimini. Addii importanti per una squadra che lo scorso anno da neopromossa è riuscita ad arrivare ai playoff.

Con l'arrivo sulla panchina biancorossa del nuovo allenatore Emanuele Troise, il Rimini ha collezionato una sconfitta ed un pareggio, maturato nell'ultimo turno contro la Recanatese. Uno dei punti deboli della formazione romagnola è la fase difensiva, ben 23 le reti subite. Dall'altra parte, va anche detto che con 13 all'attivo i biancorossi hanno il quarto attacco del girone B di Serie C. Da un punto di vista tattico, nelle prime due gare sulla panchina del Rimini Troise ha alternato il 4-4-2 al 4-3-3. Il capocannoniere della squadra è Davide Lamesta, autore di 4 reti e 3 assist in 8 presenze.

Gli ultimi due confronti tra biancorossi e rossoneri risalgono allo scorso anno, con i rossoneri che riuscirono a vincere in casa e a strappare un pareggio al "Romeo Neri". L'ultimo successo del Rimini risale invece al 31 ottobre 2015: in quella stagione, la Pantera era allenata da Giovanni Lopez.