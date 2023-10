Rimini-Lucchese: 2-0 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 27 ottobre 2023, 16:27

Dopo un inizio difficile, nelle ultime tre giornate la squadra di Canzi sembra aver trovato una buona continuità avendo collezionato 1 vittoria e 2 pareggi contro la capolista Torres e nell'ultimo turno contro la Vis Pesaro: un avversario scomodo per i rossoneri in cerca di riscatto

giovedì, 26 ottobre 2023, 21:05

Il tecnico rossonero: "Se pensiamo che basta giochicchiare bene siamo lontani, così non va bene. Il Rimini era attento su tutto, o sei nettamente più forte o altrimenti devi mettere tutto. Arbitraggio? Ci sono stati gialli non dati, ma andiamo oltre, il rigore mi è parso eccessivo, ma non mi...

giovedì, 26 ottobre 2023, 21:04

Il difensore stringe i denti e viene espulso per un fallo che vede giusto l'arbitro, Merletti è un disastro, davanti l'attacco non punge, nonostante i tanti cambi effettuati. Bene Cangianiello: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 25 ottobre 2023, 17:34

Rialzarsi e ripartire: ecco l'imperativo per i rossoneri che sono chiamati a tornare a fare punti a Rimini contro una squadra che occupa i bassifondi della classifica ma che ha potenzialità nettamente superiori. La probabile formazione