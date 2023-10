Porta Elisa News



Senza paura

venerdì, 6 ottobre 2023, 19:20

Qualcuno l'ha definito esame di maturità, di certo la Lucchese è attesa da una gara sulla carta complicata a Sassari, dove la Torres capolista a punteggio pieno veleggia sulle ali dell'entusiasmo, basti pensare che lo stadio contro i rossoneri va verso il tutto esaurito, ma la squadra di mister Gorgone non sarà comunque sola: da Lucca saranno oltre un centinaio i tifosi che sbarcheranno sull'isola con nel cuore la speranza di poter continuare a sognare.

La gara si preannuncia sulla carta molto interessante, visto che le due squadre sono le meno battute del girone e stanno regalando sprazzi di bel gioco. Servirà l'ennesima prova di carattere e un po' di sfacciataggine e leggerezza che sinora non sono mancate. La Lucchese, reduce dalla vittoria larga con il Pineto, sarà poi chiamata agli straordinari mercoledì dove dovrà tornare a Ferrara per disputare la mezzora abbondante di gioco dopo la sospensione causa pioggia del match nel settembre scorso. I due impegni ravvicinati, però, non presuppongono un turn over da parte di Gorgone che ha già fatto riposare i suoi a Arezzo in Coppa Italia. La formazione sembra praticamente fatta con l'incertezza sulla linea difensiva di Benassai, non al meglio (4-2-3-1): Chiorra, Alagna, Benassai (Merletti) Tiritiello, De Maria, Gucher, Cangianiello, Russo, Guadagni, Fedato, Magnaghi. fischio d'inizio per le ore 14.