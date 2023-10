Porta Elisa News



Torres, il momento dei rossoblù

mercoledì, 4 ottobre 2023, 19:51

di gianluca andreuccetti

La Lucchese vuole continuare a sognare. Le vittorie maturate nell'ultima settimana contro Pineto e Arezzo hanno confermato l'ottimo stato di forma sia fisico che mentale dei ragazzi di Gorgone. Adesso però arriva il difficile. Domenica alle ore 14 infatti, i rossoneri saranno di scena a Sassari contro la capolista Torres, nel match valido per la 7^giornata del campionato di Serie C. I rossoblú stanno vivendo un inizio di stagione veramente da favola. Dopo sei giornate di campionato, i sardi comandano il girone B a punteggio pieno. La prima inseguitrice è il Cesena, distante tre lunghezze. Una sorpresa che si sta tramutando pian piano in una realtà. Una realtà guidata da Alfonso Greco, ritornato sulla panchina della Torres il 26 marzo scorso e ancora imbattuto considerando anche le ultime partite della scorsa stagione. Domenica si sfideranno due delle migliori difese del campionato: così come la Lucchese, anche i rossoblú infatti hanno subito appena 2 reti.

Da un punto di vista tattico, Greco in queste prime giornate ha deciso di schierare la sua squadra con il 3-4-1-2. Oltre ad un'ottima fase difensiva, anche in attacco la Torres ha dei giocatori in grado di fare la differenza. In primis occhi puntati su Luigi Scotto, attaccante che ha già segnato 4 goal ed è secondo nella classifica marcatori. A fianco del numero 9 potrebbe agire Fischnaller, attaccante dal curriculum importante che ha vinto il campionato di Serie C due stagioni fa con il Sudtirol. Il grande colpo del calciomercato estivo è stato l'acquisto di Giuseppe Mastinu, centrocampista o trequartista che sta dando qualità e tecnica alla formazione di Greco. L'ultimo confronto tra Lucchese e Torres risale al 24 febbraio scorso, con la gara che terminò in pareggio. I rossoneri non vincono contro i sardi dal 27 febbraio 2005.