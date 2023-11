Porta Elisa News



Arezzo, il momento degli amaranto

giovedì, 30 novembre 2023, 14:01

di gianluca andreuccetti

Sono andati in archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo il successo maturato martedì contro la Juventus Next Gen, per la Lucchese è arrivato il momento di voltare pagina. Il passaggio del turno ha certamente dato morale ai ragazzi di Gorgone, ma allo stesso tempo non ha cancellato la brutta sconfitta di pochi giorni fa contro la Vis Pesaro. Sabato alle 20.45 la Pantera è attesa da una trasferta delicata contro l'Arezzo. Un derby che potrebbe dare la svolta in un senso o nell'altro ad una stagione al momento molto altalenante.

Dando uno sguardo ai numeri, gli amaranto sembrano essere una squadra alla portata della Lucchese. Dopo 15 partite l'Arezzo si trova al dodicesimo posto in classifica a quota 18 punti, avendo totalizzato 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Inoltre, il Cavallino viene da un mese di novembre in cui ha strappato una vittoria contro la Fermana, un pareggio contro la Vis Pesaro e due sconfitte rispettivamente contro Pineto e Juventus Next Gen. Un andamento tutto sommato in linea con le aspettative considerando la grande competitività del girone B.

Da un punto di vista tattico, fino a questo momento l'Arezzo è sceso in campo prevalentemente con il 4-3-3, anche se nelle ultime tre gare c'è stato un passaggio al 4-3-1-2. Il capocannoniere della squadra è Niccolò Gucci, attaccante che ha segnato 6 reti in 14 partite. In fase offensiva occhio anche a Filippo Guccione, uno dei protagonisti degli amaranto avendo totalizzato 5 reti e 2 assist. In vista delle prossime partite il Cavallino dovrà fare a meno di diversi giocatori come Trombini, Polvini e Coccia, tutti e tre fuori per infortunio e Mawuli, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata nell'ultimo match contro la Juve Next Gen. Questa settimana la dirigenza amaranto ha ufficializzato l'arrivo della prima punta Cristiano Sebastiani, giocatore che si è svincolato dal Trastevere in Serie D.

Nell'Arezzo sono tanti gli ex che hanno avuto un passato nella Lucchese: nello specifico stiamo parlando di Paolo Giovannini (ex direttore sportivo dei rossoneri), Paolo Indiani (allenatore della Pantera per pochi mesi nel 2004-2005 e nella stagione 2010-2011), Risaliti (ha vestito la maglia della Lucchese nel 2014-15) e infine Mawuli (breve parentesi di 6 mesi nella stagione 2021-22). L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato il 3 ottobre scorso in Coppa Italia, con la vittoria dei ragazzi di Gorgone per 4-3.