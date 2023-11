Porta Elisa News



Coppa Italia: riscatto o nuova delusione?

lunedì, 27 novembre 2023, 15:46

Rimettere insieme i cocci dopo l'ennesima sbandata, e ancor più preoccupante, vista contro la Vis Pesaro. Per la Lucchese, la gara (ore 16,15) degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Juventus B (che riaffronterà in campionato la prossima settimana nel recupero) diventa un'occasione per mettersi alle spalle la cocente delusione patita in campionato e forse anche una chance per coltivare in ogni caso un piazzamento play off.

Ci sarà da capire come avrà reagito la squadra e anche il tecnico che, vista la vicinanza con l'ultima gara, ha preferito non dare vita a una nuova conferenza stampa. Difficile dunque capire se Gorgone punterà sul gruppo storico o se darà spazio a chi sinora è stato meno impiegato. Nel primo turno di Coppa a Arezzo scelse questa seconda strada, nel secondo a Ferrara presentò invece una formazione più vicina a quella standard. Va anche detto che alcune assenze rischiano di limitare le scelte (già modeste) a disposizione del tecnico.

Gara che, come noto, prevede in caso di parità i supplementare e eventualmente i rigori. Chi passa il turno, incontra la vincente di Juve Stabia-Avellino. Ma al di là del valore degli avversari bianconeri, andrà capito se alla Lucchese si preferirà cercare di proseguire il cammino o conncentrarsi solo sul campionato. Ecco la probabile formazione: Coletta, Alagna, Merletti, Sabbione, Quirini, Djibril, Tumbarello, Cangianiello, Yeboah, Sueva, Romero.