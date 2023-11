Porta Elisa News



E' già tempo di Coppa Italia

martedì, 7 novembre 2023, 07:45

In un calendario che ormai non conosce soste se non quelle dei rinvii per le competizioni internazionali (a proposito, ancora nessuna notizia circa il recupero con la Juventus B), la Lucchese sta già preparando il match valido per il secondo turno della Coppa Italia che si disputerà a Ferrara giovedì in notturna (ore 20,45). Di fronte, i rossoneri si troveranno una Spal il piena crisi, reduce dalla sconfitta di Rimini nel posticipo.

Per mister Gorgone non sappiamo dire se sarà più un problema che altro, visto che la squadra in questo momento avrebbe bisogno forse di concentrarsi sugli allenamenti e sull'impegno settimanale in campionato. Probabile comunque che, infortuni a parte, sia dia vita come a Arezzo a un abbondante turn over, magari rivedendo anche Sabbione che degli infortunati sembra quello essere più avanti sulla via del recupero. In ogni caso, ci sarà spazio per tutti coloro che sinora hanno avuto meno occasioni.