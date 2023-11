Porta Elisa News



Infermeria rossonera, ecco la situazione

martedì, 21 novembre 2023, 11:21

La Lucchese ha fornito gli aggiornamenti settimanali sulla situazione sanitaria dei rossoneri. Ancora da valutare appieno la situazione di Tiritiello, mentre gli altri stanno recuperando. Ecco il quadro:



- Andrea Tiritiello: domani mattina verranno effettuati esami strumentali approfonditi per capire la vera entità dell’infortunio. Si tratta sicuramente di un risentimento muscolare all’adduttore destro. Il giocatore verrà quindi valutato definitivamente nella giornata di domani.

- Elia Visconti: il giocatore è in fase di recupero e proseguirà la riatletizzazione per tutta la durata della settimana. Venerdì il ragazzo verrà valutato nuovamente per capire se potrà essere disponibile per questa partita o se rientrerà in vista del prossimo impegno.

- Francesco Fedato: il giocatore qualche settimana fa ha subito un forte trauma alla caviglia destra e sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione a ritmi serrati per rientrare il prima possibile. Visto il grande lavoro che sta facendo il ragazzo i tempi di recupero si stanno accorciando notevolmente rispetto al previsto.

- Giorgio Tumbarello: contro il Cesena il giocatore ha subito un piccolo trauma al piede. Niente di grave, il centrocampista sarà a disposizione per il prossimo impegno contro la VIS PESARO.



Tutti i giocatori stanno effettuando esami e cure presso il Centro Medico Martini di Lucca, sotto la supervisione del responsabile Nicola Pisani e il coordinamento del responsabile sanitario del Club, il dottor Alessandro Cerrai.