La difesa tiene, l'attacco latita

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 7 novembre 2023, 07:45

In un calendario che ormai non conosce soste se non quelle dei rinvii per le competizioni internazionali, la Lucchese sta già preparando il match valido per il secondo turno della Coppa Italia che si disputerà a Ferrara giovedì in notturna

domenica, 5 novembre 2023, 16:45

Il tecnico rossonero: "Non avevo dubbi sulla risposta dei ragazzi, ci sto tutti i giorni con la squadra: l'unica cosa che potrebbe farmi abbandonare è proprio la squadra che non ti riconosce più, ma non ho visto mezzo segnale di questo, ero sicuro che avrebbero dato l'anima, è un percorso...

domenica, 5 novembre 2023, 13:24

I rossoneri in Sardegna a caccia del riscatto: mister Gorgone torna alla difesa a quattro e rilancia Merletti centrale. In avanti, spazio a Guadagni, Russo e Magnaghi. Occasione in avvio per Russo e poi per Magnaghi, Gucher, Cangianiello e Rizzo Pinna, sardi pericolosi con Nanni e Arboleda

sabato, 4 novembre 2023, 17:02

A Olbia, contro una formazione in ripresa, c'è necessità di invertire la rotta dopo i troppi risultati negativi. Mister Gorgone, che in difesa deve fare i conti anche con l'assenza di Benassai, orientato a schierare un centrocampista in più: la probabile formazione