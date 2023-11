Porta Elisa News



Coppa Italia: la Lucchese vince con la Juventus B e vola ai quarti

martedì, 28 novembre 2023, 16:15

di gianluca andreuccetti

In una cornice di pubblico non dalle grande occasioni, la Lucchese passa il turno di Coppa Italia vincendo ai supplementari contro la Juventus Next gen.

Gorgone che rispetto alla gara di sabato decide di stravolgere la formazione, con le uniche eccezioni di Tumbarello e Quirini in campo anche contro la Vis Pesaro. Inizio promettente dei rossoneri che al 2' sfiorano il goal con lo stacco di testa di Rizzo Pinna che però deve fare i conti con uno Scaglia reattivo. Al 8' Juventus Next Gen vicina al vantaggio con Anghelè che da pochi passi calcia alto. Un minuto più tardi ci prova ancora il numero 36 ma Coletta è bravo a respingere a lato. Al 13' proteste degli ospiti per un possibile fallo di mano in area di rigore di Merletti, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un calcio di rigore. Arbitro che lascia molto giocare, evitando di fischiare nel caso di contatti deboli. Lucchese che inizialmente lascia il pallino di gioco ai bianconeri, cercando di giocare prevalentemente di contropiede: al 26' recupero prezioso di Tumbarello che serve Romero che si libera bene centralmente che però calcia alle stelle. Numero 9 che pochi minuti più tardi manca ancora l'appuntamento con il goal calciando da ottima posizione a lato. Al 42' altra palla goal per la Lucchese con Sabbione che cerca di approfittare dell'errore in uscita di Scaglia ma il suo colpo di testa viene salvato sulla riga da un difensore bianconero. Squadre che quindi vanno al riposo sulla parità.

Nel secondo tempo preme subito sull'acceleratore la Lucchese che al 49' prova a rompere l'equilibrio con una fiammata di Sueva, Scaglia però è bravo ad allungarsi in angolo. Rossoneri che hanno il merito di schiacciare i bianconeri nella loro metà campo mancando spesso però l'ultimo passaggio. Tolta la conclusione centrale di Stramaccioni, gli ospiti riescono poche volte a rendersi pericolosi abbassando con il passare dei minuti il proprio baricentro. Al 74' sprint solitario di Alagna che cerca un tiro cross, Yeboah per pochi centimetri manca l'appuntamento con il goal. Dieci minuti più tardi sembra esserci la svolta: azione ben manovrata della Lucchese da sinistra verso destra, palla che arriva al limite per Rizzo Pinna che dopo essersi girato in un fazzoletto trafigge sul secondo palo Scaglia e porta avanti i padroni di casa. Quando la gara sembra aver un epilogo positivo, al 90' arriva la doccia fredda con Merletti che in area di rigore stende Anghelè. Sul dischetto Palumbo spiazza Coletta e manda la gara ai supplementari.

Trenta minuti di alti e bassi e di continui cambi di scenario. Gorgone getta nella mischia Russo e Magnaghi per dare maggiore forze fresche. Al 100' prima palla goal per gli ospiti che colpiscono la traversa con Anghelè. Questo però è solo il preludio di quello che succederà tre minuti più tardi quando Guerra, partito in posizione sospetta, trafigge sul primo palo Coletta. Alla fine dei primi tempi supplementari i bianconeri sembrano essere ad un passo dal passaggio del turno. Finita? Per nulla. Al 113' i rossoneri trovano il pareggio grazie al colpo di testa di Magnaghi. La Juve non ne ha più e la Lucchese quindi si getta in avanti per il forcing finale. Al 118' azione ben manovrata dai padroni di casa, velo di Yeboah che favorisce Russo che da pochi passi batte Scaglia. Il numero 19, così come successo contro la Virtus Entella, corre verso la curva a festeggiare. Negli istanti finali di gara, si accendono le proteste ospiti per un possibile fallo di Alagna su Mulazzi in occasione dell'azione del goal, con lo stesso terzino della Juve che viene espulso per proteste. Vittoria fondamentale per la Lucchese che ai quarti di Coppa Italia affronterà la vincente di Avellino-Juve Stabia.

Lucchese-Juventus Next Gen 3-2 (d.t.s)

Lucchese: Coletta; Perotta (68' Alagna), Rizzo Pinna, Tumbarello (68' Cangianiello), Romero (5'ts Magnaghi), Sueva (5'ts Russo), Quirini, Djibril (5' ts Gucher), Sabbione Merletti, Yeboah. A disp: Chiorra, Alagna, Toma, Berti, Russo, Benassai, Quochi, Gucher, Cangianiello, Leone, Guadagni, De Maria, Magnaghi. All: Giorgio Gorgone

Juventus Next Gen: Scaglia; Stramaccioni (67' Savona), Maressa (74' Mulazzi),Cerri (90'Turicchia), Rouhi (74' Ntenda), Citi, Damiani (67' Palumbo), Valdesi, Stivanello, Perotti (87' Guerra), Anghelè. A disp: Daffara, Crespi, Savona, Muharemovic, Mulazzi, Guerra, Ntenda, Palumbo, Mancini, Doratiotto, Turicchia, Crapisto, Florea. All: Massimo Brambilla

Arbitro: sig. Peletti sez. Cremona

Reti: 84' Rizzo Pinna (L), 90' Palumbo (J), 103' Guerra (J), 113' Magnaghi (L) 118' Russo (L)

Note. Ammoniti: Valdesi (J), Alagna (L), Stivanello (J), Quirini(L) Espulsi: Mulazzi (J) Angoli: 10-4