Lucchese, ora la conferma in campionato

domenica, 12 novembre 2023, 15:50

Lucchese che affronta il posticipo della tredicesima di campionato avendo ritrovato almeno alcune delle sue certezze dopo aver colto un punto a Olbia e battuto la Spal a domicilio in Coppa Italia. Nel posticipo di lunedì, però, al Porta Elisa arriva una delle avversarie più insidiose, con un organico di prim'ordine e con ruolino di marcia che nelle ultime partite è da squadra (come sulla carta sarebbe) da vertice.

Mister Gorgone dovrebbe recuperare Benassai (a cui andrebbe solo detto grazie per come si sta sforzando di essere in campo il più possibile nonostante gli acciacchi continui), ma perde Fedato e con Tiritiello ancora in dubbio. Come al solito, per il tecnico rossonero non è che abbondino le soluzioni alternative anche se ci sarebbe bisogno di far tirare il fiato almeno a due tre giocatori. Probabile venga riproposta la formazione standard (4-2-3-1): Chiorra, Alagna, Benassai, Tiritiello (Merletti), De Maria, Cangianiello, Gucher, Tumbarello, Russo, Rizzo Pinna, Magnaghi.