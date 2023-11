Porta Elisa News



Lucchese, si dimette Alessia Lombardi

sabato, 18 novembre 2023, 21:50

Si è dimessa nella giornata di ieri Alessia Lombardi che dalla scorsa stagione era l'addetta stampa rossonera. Ne hanno dato notizia la Lucchese attraverso una nota ufficiale e la stessa Alessia, a cui vanno i ringraziamenti anche di Gazzetta Lucchese per la disponibilità e la professionalità con cui ha assistito i colleghi, è poi intervenuta con un suo messaggio.

"La società rossonera – si legge in una nota della Lucchese 1905 – comunica che, nella giornata di ieri, Alessia Lombardi ha deciso di dimettersi dal ruolo di addetta stampa per motivi personali. Ad Alessia vanno i ringraziamenti della società e dello staff per l’entusiasmo e la professionalità con cui ha sempre portato avanti il suo lavoro, augurandole per questo le migliori fortune personali e professionali".

"Si conclude – scrive Alessia Lombardi – qui la mia esperienza di addetto stampa della Lucchese 1905. Un anno e mezzo bellissimo ed intenso dove ho avuto modo di conoscere l’altra parte del mondo che amo quello del calcio. Ho avuto l’onore di lavorare con persone fantastiche che mi hanno insegnato tanto e che ringrazio per la tanta pazienza che hanno avuto con me. Un grazie va alla Società che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di fare questo bellissimo percorso, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori che mi hanno subito accolto benissimo. Purtroppo il mio percorso termina qui per motivi personali, ma non abbandonerò mai questa passione perché tornerò a fare il mio lavoro di cronista per il quotidiano La Nazione. La Lucchese per me è passione ed amore, quell’Amore con la A maiuscola che mio padre mi ha trasmesso fin da bambina e che il mio compagno Claudio mi ha fatto continuare ad amare. Si chiude questa bellissima avventura e si torna a fare il mestiere che amo quello di giornalista, per il quale ho studiato tanto e mi sono laureata e lo si torna a fare con un bagaglio di emozioni ed esperienze arricchite da tanti momenti belli ed unici che mai dimenticherò. La LUCCHESE e questi colori rimarranno per sempre il mio GRANDE AMORE e niente e nessuno potrà mai cancellare o modificare questo legame indissolubile che mi legherà per sempre alla Pantera. FORZA LUCCHESE SEMPRE Alessia Lombardi