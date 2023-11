Porta Elisa News



Mister Gorgone: "La gara di Ferrara servirà per ritrovare consapevolezza"

mercoledì, 8 novembre 2023, 14:45

di gianluca andreuccetti

Impegno infrasettimanale per la Lucchese che domani alle ore 20:45 affronta al "Paolo Mazza" la Spal nella gara valida per il 2^turno della Coppa Italia di Serie C. In conferenza stampa, mister Gorgone ha analizzato in generale il momento della sua squadra, concentrandosi sul pareggio maturato domenica scorsa contro l'Olbia: "I ragazzi hanno fatto una buona partita. Abbiamo creato tante occasioni senza però riuscire a concretizzare. Ho visto una squadra non libera di mente come nelle prime otto gare ma che comunque ha mostrato dei miglioramenti rispetto alle ultime uscite. Come tutte le squadre anche noi abbiamo avuto un momento difficile. Nel mese di ottobre tutto ci è girato storto. Dall'altra parte però bisogna essere consapevoli che è difficile pensare di poter replicare le prestazioni delle prime otto giornate per tutto il campionato.

Nella gara pareggiata in Sardegna Gorgone ha proposto Gucher nel ruolo di trequartista: " Ho spostato Robert in quel ruolo per la facilità con cui lui può arrivare al tiro. Rispetto a Cangianiello ha meno strappi però penso che questa sia un'opzione di cui terrò conto anche in futuro".

Infine, l'ex tecnico della Primavera del Frosinone ha dato degli spunti sul possibile undici che scenderà in campo domani, tenendo conto anche dei tanti assenti per infortunio: "Sabbione è in fase di recupero mentre per Benassai valuteremo in vista di lunedì. Visconti sarà ancora out mentre Romero ha svolto un solo allenamento. Anche Fedato e Tumbarello si sono fermati però per infortuni lievi. La gara di domani servirà per ritrovare la giusta consapevolezza. Domani contro la Spal avrò a disposizione 16 giocatori di movimento: ciò significa che ci sarà spazio sia per le seconde linee che per qualche titolare. In difesa probabile che la coppia di centrali sarà quella formata da Tiritiello e Merletti".