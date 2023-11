Porta Elisa News



Mister Gorgone: "I ragazzi sono in ripresa, ma dobbiamo fare tesoro di quanto successo"

sabato, 11 novembre 2023, 16:21

Alla antivigilia della gara con l'Entella, torna a parlare mister Gorgone: "Le vittorie servono sempre, quella di Ferrara è servita ai ragazzi a credere un po' di più in se stessi, li ho visti contenti, sorridenti. Veniamo da un periodo in cui è stato tutto compresso, vincere una partita su un campo difficile fa sempre bene. Ma dobbiamo fare tesoro di quanto negativo abbiamo vissuto. Se può pesare il fatto che in tanti abbiano giocato 100-120 minuti? Ci siamo attrezzati per fare un lavoro meno impegnativo, ma non avevo scelta".

"Benassai sta riprendendosi, si è fermato Fedato che ne avrà per un paio di settimane, mentre Sabbione è in gruppo, Tiritiello è in dubbio: ora siamo con 19 giocatori di movimento. L'Entella? Avranno alcune assenze, ma ha una rosa importante penso per tutti a Santini che è un giocatore vero. Sono in ripresa, ora sono un'altra squadra rispetto a inizio stagione. Mi attendo che l'Entella proverà a affrontarci per vincere la gara, ma è anche vero che le squadre che abbiamo incontrato ci hanno atteso".