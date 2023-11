Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Premiati, ma siamo sempre in credito"

lunedì, 13 novembre 2023, 23:15

Post partita in sala stampa per mister Gorgone che alla vigilia aveva raccomandato ai suoi di fare tesoro di quanto successo nelle ultime settimane e di prestare molta attenzione all'Entella, in chiara ripresa. La vittoria è di quelle pesanti, senza alcun dubbio: "Grande partita, difficile in un momento delicato, ne abbiamo fatto di migliori non ottenendo risultati, sono contento per i ragazzi e per chi apprezza questa squadra. Vittoria dedicata ai tifosi che ci sono vicini, al presidente, a tutta la società e a questi ragazzi. Siamo stati premiati ma siamo sempre in credito, ora ripartiamo: ci attende un tour de force. Il campo? Ci crea qualche problema, va migliorato".

"Oggi erano troppo importanti i tre punti, se è la svolta? Me lo auguro per loro, nel secondo tempi li ho visti più sciolti. E' tornato bene Benassai, abbiamo recuperato Sabbione e ora siamo un po' più completi per organizzare la partita di Cesena che è complicatissima. Ho visto tanta umiltà, sacrificio, doti che servono in queste categorie. Nonostante tutto, giochiamo sempre per vincere, e lo avete visto negli ultimi minuti della gara. L'Entella? Me l'aspettavo così, quadrata, tosta con giocatori in grado di giocare partite sporche, venivano da risultati positivi è una vittoria che acquisisce ancora più valore. De Maria? Ha grande personalità, può migliorare ma devo fare i complimenti a tutti stasera. Guadagni? Ha qualità ma deve migliorare nell'altra fase".