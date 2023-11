Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Non è scontato che si torni quelli delle prime otto partite"

domenica, 5 novembre 2023, 16:45

Mister Gorgone si tiene stretto il punto di Olbia che almeno interrompe la serie negativa e mostra una reazione dei suoi ragazzi per i quali spende parole importanti: "Non avevo dubbi sulla risposta dei ragazzi, ci sto tutti i giorni con la squadra: l'unica cosa che potrebbe farmi abbandonare è proprio la squadra che non ti riconosce più, ma non ho visto mezzo segnale di questo, ero sicuro e certo che avrebbero dato l'anima per loro stessi e per i tifosi. Con il presidente ci siamo parlati e lo ringrazio per l'umanità e l'attenzione mostrata per il mio lavoro, come ringrazio tutta la società, poi sono che contano i risultati".

"Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era una gara facile e possiamo provare a riprendere la strada, prendo il lato positivo della gara su un campo difficile. Oggi c'erano 60 tifosi al seguito, li ringrazio, e non sono un ruffiano, li ringrazio perché quando la squadra andava si sono entusiasmati e hanno apprezzato. Se a volte non sono andato sotto la curva è perché sono imbufalito, non certo perché non voglio prendermi un fischio. Ma aggiungo che se diamo per scontato che dobbiamo tornare quelli delle prime otto-nove partite non è scontato, è un percorso che va migliorato, le squadre sono di livello e noi avevamo dato una sensazione di forza e ci sta un po' di smarrimento. Ma non avevo dubbi, al di là del presidente e della società, che la squadra rispondesse presente".