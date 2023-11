Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Partita complicala ma giocheremo con la nostra mentalità"

sabato, 18 novembre 2023, 19:10

Vigilia di Cesena-Lucchese in casa rossonera, con mister Gorgone che prima della partenza per la Romagna ha tenuto la consueta conferenza stampa: "Abbiamo fatto due partite difficili, con Olbia tre, e siamo in ripresa, i momenti difficili del resto li hanno avuti in tanti, penso a Entella e Pescara giusto per fare due esempi".

"La gara di domani? E' difficile, sappiamo che ci sono dei momenti in cui potranno metterci sotto, ho una percezione operaia delle partite da parte del Cesena, sono una squadra forte con tanti giovani. E' una partita bella con una cornice fantastica, so che verranno in tanti anche da Lucca. E' una partita complicata ma sarà affrontata con la stessa mentalità anche se dobbiamo essere bravi a non sbilanciarci: andremo per fare la partita, poi a volte il risultato arriva altre no anche per meriti degli altri. Il Cesena è la favorita, anche se la Torres sta dimostrando di essere tosta”.

“Come siamo messi con gli infortunati? Fedato e Visconti sono fuori e da valutare Djibril. Le scelte, a partire da Guadagni? Lui ha dimostrato di essere bravo anche a entrare a partita iniziata, nell'ultimo periodo era un po' calato. Benassai va gestito, ma ci sarà”.