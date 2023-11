Porta Elisa News



Olbia, il momento dei galluresi

giovedì, 2 novembre 2023, 08:17

di gianluca andreuccetti

Cala il sipario sulla 11^giornata del campionato di Serie C. Dopo la brutta prestazione di domenica scorsa contro il Pontedera, la Lucchese è chiamata ad una svolta. Le quattro sconfitte maturate nel mese di ottobre rappresentano una battuta d'arresto inaspettata per una squadra che aveva aperto in modo molto positivo il proprio campionato. Nel prossimo incontro, i ragazzi di Gorgone affronteranno in trasferta l'Olbia.

In poche settimane, i rossoneri sono passati dalla zona playoff a quella play-out. Dando uno sguardo alla classifica, la Lucchese ha un solo punto di vantaggio sul quintultimo posto, occupato proprio dall'Olbia. Tolte le vittorie maturate contro Cesena, Vis Pesaro e Fermana, i galluresi nel complesso hanno avuto un andamento sotto le aspettative collezionando anche 5 sconfitte e 2 pareggi. Dall'altra parte però va detto che quest'estate ci sono stati tanti cambiamenti: in primis partendo dall'allenatore. Dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno da Occhiuzzi, la società ha scelto la linea della discontinuità virando su un altro profilo come quello di Leandro Greco. Inoltre tra nuovi arrivi e partenze, la rosa dell'Olbia è molto diversa rispetto a quella della scorsa stagione.

Da un punto di vista tattico, in questa prima parte di stagione Greco ha deciso di alternare il 4-3-3 al 4-2-3-1. A centrocampo, l'uomo che potenzialmente può permettere ai galluresi di fare il salto di qualità è Daniele Dossena. Il classe 1986, arrivato a luglio dall'Entella, è un giocatore esperto che nel proprio curriculum può vantare anche diverse presenze in Serie A. In attacco occhi puntati su Daniele Ragatzu, il quale lo scorso anno con 19 reti ha contribuito alla salvezza dell'Olbia.

Gli ex di questa partita sono due, precisamente uno per parte: il primo è Nicola Nanni, attaccante che ha militato nella Lucchese durante la stagione 2021-22. Il secondo invece è Gianluigi Sueva che ha vestito la maglia dell'Olbia nella scorsa stagione. L'ultimo confronto in Sardegna tra rossoneri e galluresi risale al 17 dicembre 2022: in quell'occasione le due squadre pareggiarono per 1-1.