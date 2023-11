Porta Elisa News



Tiritiello e Russo fanno la differenza

lunedì, 13 novembre 2023, 23:20

Chiorra 6: Sbroglia un paio di situazioni potenzialmente imbarazzanti coi piedi, però sostanzialmente è spettatore non pagante della partita.

Alagna 6: Le poche volte che gli ospiti affondano dalla sua parte riescono sempre ad arrivare al cross, però risolve anche qualche situazione dimostrandosi attento.

De Maria 6,5: Accompagna le poche azioni offensive della Lucchese calciando in area qualche pallone che poteva essere sfruttato meglio, soprattutto coglie di sorpresa la difesa ligure con il bellissimo inserimento che lo porta al primo tiro in porta della partita, dalla cui respinta arriva il gol rossonero.

Tumbarello 6: Corre finché può apportando tanta sostanza, cala alla distanza commettendo qualche imprecisione e viene sostituito.

Benassai 6: Meno pulito del solito nelle chiusure e nei disimpegni, ma efficacie e sempre puntuale quando c’è da fermare gli avanti biancocelesti.

Tiritiello 6,5: I clienti sono oggettivamente rognosi e se non tirano mai in porta una buona fetta del merito è sua.

Rizzo Pinna 5,5: Sovrastato fisicamente quando deve accorciare per far salire la squadra, poco ispirato nelle rarissime occasioni in cui ha qualche metro di campo a disposizione.

Gucher 6: Ogni tanto mostra di essere di categoria superiore, ma predica nel deserto e pian piano anche lui si adegua alla noia di una partita chiusa e senza idee.

Magnaghi 5,5: In una partita dove di fatto viene creata una sola azione da gol non è che gli attaccanti possano prendere voti eccellenti; riesce meno del solito a far salire la squadra e, quando ne ha l’occasione, è impreciso. Viene messo in condizione di concludere verso la porta una sola volta con un pallone dalla trequarti che spiove all’altezza del dischetto del rigore e che nemmeno Van Basten sarebbe riuscito a trasformare in una vera occasione da gol.

Cangianello 6: Schierato mezz’ala nella nuova prudente struttura del centrocampo rossonero, ha poche occasioni per mettere la sua tecnica al servizio di una manovra che di fatto non c’è, così mostra di saper svolgere anche il lavoro sporco che certe partite rognose di serie C richiedono.

Russo 6,5: Complessivamente è anche stavolta il più frizzante dei rossoneri, ma ovviamente non è che combini molto, finché come un falco si avventa a ribadire in porta l’iniziativa di De Maria.

Guadagni 6: Entra bene, si rende utile e apporta un po’ di verve alla squadra.

Djbril 6: Come Guadagni, apporta corsa e freschezza.

Merletti s.v.