Spal, il momento degli estensi

mercoledì, 8 novembre 2023, 12:26

di gianluca andreuccetti

Archiviata la 12^giornata, per la Lucchese è arrivato il momento di pensare alla Coppa Italia. Il pareggio di Olbia ha confermato la poca brillantezza sottoporta dei rossoneri, che comunque sono riusciti con il punto conquistato a smuovere la classifica. Ad attendere la squadra di Gorgone c'è un tour de force importante, fatto di due partite in appena quattro giorni. Domani sera alle ore 20:45, la Lucchese sarà impegnata allo stadio "Paolo Mazza" contro la Spal.

Così come i rossoneri, anche gli estensi non stanno navigando in acque tranquille. In questa prima parte di stagione, i biancazzurri hanno mostrato un rendimento al di sotto delle aspettative iniziali, totalizzando 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte nelle ultime 12 gare. L'impressione è quella di una squadra che abbia subito molto l'impatto con il campionato di Serie C. A inizio ottobre inoltre la società ha cercato di dare una scossa all'ambiente, esonerando Domenico di Carlo e chiamando al suo posto Leonardo Colucci. Fino a questo momento però l'ex allenatore della Juve Stabia non è riuscito a creare discontinuità, ottenendo dei risultati deludenti: come ad esempio la sconfitta contro il Rimini e il pareggio contro l'ultima in classifica Fermana. Dall'altra parte però gli estensi hanno mostrato segnali parziali di ripresa, vincendo con il Sestri Levante e strappando un punto in casa della capolista Torres.

Rispetto al suo predecessore, Colucci ha deciso di attuare delle nuove novità tattiche passando dal 4-3-3 al 3-5-2. L'obiettivo infatti è quello di dare più solidità ad una fase difensiva in netta difficoltà in queste prime partite. A tal proposito, negli ultimi giorni la Spal ha definito l'arrivo di Alessandro Bassoli, difensore 33enne rimasto svincolato dopo il fallimento del Pordenone. Tra i pali invece Enrico Alfonso sembra aver preso il posto di Mattia del Favero, reduce da un inizio di stagione caratterizzato da tanti errori. In attacco occhio a Mirko Antenucci e a Emanuele Rao, autore del goal che ha permesso lo scorso 11 ottobre ai biancazzurri di pareggiare 2-2 contro la Lucchese.

Rispetto all'ultimo confronto andato in scena meno di un mese fa, la gara di domani sarà un vero e proprio dentro e fuori. Per passare al turno successivo l'unico risultato a disposizione sarà la vittoria. Considerando le imminenti sfide di campionato, probabile che i due allenatori decidano di far rifiatare i titolari dando spazio quindi alle seconde linee.