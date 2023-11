Spal-Lucchese: 0-0 al 35' pt Padroni di casa in avanti

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 8 novembre 2023, 17:12

Lucchese impegnata in serale a Ferrara contro la Spal in una gara secca con possibili supplementari e rigori in caso di parità. Mister Gorgone ha gli uomini contati e ci saranno numerose assenze visti i tanti acciaccati: la probabile formazione

mercoledì, 8 novembre 2023, 14:45

Il tecnico rossonero: "Contro la Spal avrò a disposizione 16 giocatori di movimento: ciò significa che ci sarà spazio sia per le seconde linee che per qualche titolare. In difesa probabile che la coppia di centrali sarà quella formata da Tiritiello e Merletti"

mercoledì, 8 novembre 2023, 12:26

Per la Lucchese è arrivato il momento di pensare alla Coppa Italia: a attendere la squadra di Gorgone c'è la squadra emiliana che non sta certo attraversando un gran momento nonostante il cambio in panchina

martedì, 7 novembre 2023, 07:45

In un calendario che ormai non conosce soste se non quelle dei rinvii per le competizioni internazionali, la Lucchese sta già preparando il match valido per il secondo turno della Coppa Italia che si disputerà a Ferrara giovedì in notturna