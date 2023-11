Porta Elisa News



Sardegna punta di svolta?

venerdì, 3 novembre 2023, 07:31

La Sardegna come inizio e come chiusura: la speranza è che il periodo nero della Lucchese iniziato proprio sull'isola, in corrispondenza con la trasferta di Sassari dove gli uomini di mister Gorgone conobbero la prima sconfitta, possa chiudersi a Olbia, domenica prossima.

Da Sassari a Olbia si sono succedute delusioni, prestazioni in alcuni casi sconcertanti, punti persi e qualche inevitabile polemica. Lo stesso tecnico rossonero è finito sulla graticola e come succede sempre in questi casi hanno iniziato a circolare anche voci circa possibili cambi in panchina. La sensazione è che – in assenza di comunicazioni societarie contraddistinte da un silenzio assordante – per il momento Gorgone non corra rischi. Certo è che un eventuale e ulteriore passo falso in Sardegna potrebbe portare a valutare diversamente la situazione. La posizione di classifica si è decisamente deteriorata e al netto del fatto che c'è da recuperare una gara con la Juventus B, i rossoneri sono molto vicini alla zona play out, uno scenario impensabile solo poche settimane fa.

Un motivo in più per tornare a correre, con la Lucchese e il suo tecnico che devono ritrovare le certezze acquisite a inizio stagione e ora perse. A partire da quella sul modulo e sulla scelta degli uomini. Contro l'Olbia (vittoriosa nel recupero casalingo con il Pineto) dovrebbero tornare a disposizione Benassai che ha scontato la squalifica ma che però convive con un problema di natura muscolare e lo stesso Sabbione potrebbe essere vicino al rientro. La sensazione è che si torni con la difesa a quattro, mentre in avanti potrebbe ricomparire dall'inizio Guadagni, appannatosi nelle ultime gare.