Tiritiello, fuori per due-tre settimane

martedì, 21 novembre 2023, 11:21

La Lucchese ha fornito gli aggiornamenti settimanali sulla situazione sanitaria dei rossoneri. Ancor da valutare appieno la situazione di Tiritiello, mentre gli altri stanno recuperando. Sotto osservazione, oltre al capitano, Fedato, Tumbarello e Visconti

lunedì, 20 novembre 2023, 17:19

E' il collega Nico Venturi il nuovo addetto stampa della Lucchese dopo le dimissioni di Alessia Lombardi. Ne dà notizia direttamente la società rossonera attraverso i suoi canali. Venturi, che è cresciuto giornalisticamente su testate lucchesi, ha già in passato ricoperto il solito incarico a Pontedera

domenica, 19 novembre 2023, 20:49

Tanti rossoneri poco sotto la sufficienza o appena sufficienti: nessuno si accende veramente nella gara di Cesena e alcuni dei giocatori portano responsabilità: le pagelle di Gazzetta

domenica, 19 novembre 2023, 18:49

Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra molto forte che probabilmente vincerà il campionato, ma non è bastato, ma contro queste squadre serve rimanere più concentrati, essere più cinici e rimanere in partita fino alla fine. Spiace per i nostri tifosi"