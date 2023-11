Porta Elisa News



Vis Pesaro, il momento dei biancorossi

venerdì, 24 novembre 2023, 08:17

di gianluca andreuccetti

Gara fondamentale per la Lucchese che sabato alle ore 16:15 allo stadio "Porta Elisa" affronta la Vis Pesaro. Dopo il secco 3-0 incassato a Cesena, i rossoneri devono ricominciare a macinare punti per evitare di sprofondare in zone critiche di classifica.

La Pantera si troverà di fronte un avversario che non viene da un buon momento di forma. Dopo 14 giornate, i Vissini occupano il quartultimo posto avendo totalizzato 2 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. In casa marchigiana i tre punti mancano dallo scorso 22 ottobre, giorno del successo per 1-0 contro la Recanatese. Il calendario non ha dato una grossa mano alla Vis Pesaro che nelle ultime due partite ha perso contro Cesena e Torres. Se contro i bianconeri è arrivata una sconfitta netta, nell'ultima uscita i rossiniani hanno mostrato dei segnali di ripresa mettendo in difficoltà i propri avversari. Dopo il vantaggio iniziale, nel secondo tempo però i sardi hanno ribaltato la gara grazie al goal a tempo scaduto di Fischnaller.

Il tecnico di vissini è Simone Banchieri, arrivato su questa panchina nell'ultima parte della scorsa stagione. Da un punto di vista tattico, in questa prima parte di stagione la Vis Pesaro è scesa in campo il 3-4-2-1. Uno dei giocatori chiave è Manuel Pucciarelli, attaccante che fino a questo momento ha totalizzato 1 rete e 2 assist in 13 presenze. Il classe 1991 è uno degli elementi di esperienza, avendo giocato per alcuni anni in Serie A e in Serie B. Il giocatore più prolifico al momento è Sylla con 3 reti all'attivo.

In vista della gara contro la Lucchese, la Vis Pesaro rischia di dover far a meno per infortunio di Neri,Karlsson,Kemayou,Tonucci,Forest e Diop. Chi invece non farà parte sicuramente della partita sono gli squalificati Mattioli e Di Paola. Gli ex di questa gara sono due: Francesco Fedato (lo scorso anno ha vestito la maglia dei biancorossi) e a parti invertite Christian Nina (ha militato nelle giovanili rossonere).