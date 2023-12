Porta Elisa News



Derby di Carrara: ancora provvedimenti punitivi per i tifosi rossoneri?

venerdì, 8 dicembre 2023, 09:14

Ci risiamo. I tifosi rossoneri, che stanno andando ovunque e che ovunque hanno un comportamento non censurabile, rischiano ancora una volta di non poter seguire la Lucchese nella trasferta di Carrara. L'Osservatorio per le manifestazioni sportive su indicazioni giunte della questura di Massa ha per il momento bloccato la vendita dei biglietti per il settore ospiti in attesa, si legge nel provvedimento, di "approfondire l'analisi dei rischi connessi".

Siamo insomma alle solite, dopo che lo scorso anno fu deciso di concedere solo 200 biglietti (rifiutati dalla tifoseria) e quest'anno, sfidando ogni logica, la questura locale aveva addirittura limitato a 100 i tagliandi in occasione del match contro il Sestri Levante che si giocava a Carrara anche in quel caso rimandati al mittente vista l'impossibilità di garantire la presenza ai tanti che sarebbe voluti partire). Le condizioni per l'ennesimo provvedimento che pare privo di ogni logica (ricordiamo che le questure di Ferrara e Cesena, giusto per fare un esempio, non hanno posto limiti alla presenza dei tifosi rossoneri e la questura di Lucca non ha mai chiesto di contingentare i biglietti per i tifosi apuani al Porta Elisa) sembra essere dietro l'angolo.