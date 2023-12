Porta Elisa News



Guadagni irriconoscibile

domenica, 10 dicembre 2023, 17:05

Chiorra, 6: Svolge solo ordinaria amministrazione, non deve compiere pressoché nessuna parata. Come al solito se la cava egregiamente con i piedi.

Quirini 6,5: Uno dei pochi propositivi e grintosi, si mette in luce con qualche ottima chiusura, mentre ovviamente è più approssimativo quando si spinge in avanti. Soprattutto non si esibisce in quelle distrazioni che ne hanno inficiato il rendimento nella prima parte di campionato.

De Maria 5,5: Poco sollecitato nella fase difensiva, quando si spinge in avanti è intraprendente, ma lo fa veramente di rado.

Gucher 5: L'assurdo numero di tiracci da posizioni improbabili descrive meglio di qualsiasi discorso la pochezza offensiva della Lucchese; la palla gira a due all'ora, gli attaccanti sono sovente statici e quindi le qualità dell'esperto centrocampista non possono emergere.

Benassai 6: Partita di ordinaria amministrazione contro il peggior attacco del girone.

Tiritiello 6: Meno dominante del solito, ci mette tanta personalità e prova anche a scuotere i compagni con delle sortite offensive in posizioni di campo insolite per lui; su una di queste colpisce un palo piuttosto singolare in scivolata.

Russo 5: Sulla fascia rende molto meno del suo potenziale e viene vanificata la sua verve negli inserimenti centrali; di suo, poi, non fa niente per rendersi utile alla squadra.

Tumbarello 5,5: Al solito molto generoso, recupera decine di palloni e riparte, salvo poi arenarsi quando raggiunge la trequarti avversaria.

Magnaghi 6: Due volte riesce a rendersi pericoloso di testa e si dimostra anche volenteroso; si sente il piede caldo e più volte cerca di trovare lo spazio per il tiro dalla distanza, che non è proprio quel che dovrebbe fare il centravanti, se solo gli arrivasse qualche pallone.

Cangianello 6: Ci piaceva di più davanti alla difesa che in questa posizione da mezzala che si allarga sull'esterno, dove chiaramente gli manca ancora la lucidità per proporre giocate interessanti. Forse la sua intraprendenza e pulizia di gioco sarebbe stata più utile in fase di costruzione.

Rizzo Pinna 6: Si vede negare il gol dalla traversa in seguito a un'altra magnifica punizione dal limite, però nel gioco in movimento non riesce a incidere, pur restando uno dei più intraprendenti di una squadra lenta e depressa.

Yeboah 6: Entra e vivacizza la manovra, inventandosi anche due sponde che liberano Guadagni; fa vedere un gran movimento da punta che gli frutta la migliore occasione del secondo tempo, però il tiro è inguardabile.

Guadagni 4: Entra con la voglia di spaccare il mondo e riprendersi il palcoscenico, ma la prima cosa che fa è un orribile tiro da distanza siderale che vanifica un promettente contropiede, la seconda invece è mangiarsi un gol davanti al portiere tentando di dribblare anche i fili d'erba. Inutilmente nervoso, sta giocando troppo al di sotto dei suoi standard.

Alagna e Romero s.v.: Giocano pochi minuti e dunque non sarebbe giusto dar loro il voto, di certo quei pochi minuti bastano per dimostrare che meritano la panchina.