Porta Elisa News



La sala stampa del Porta Elisa intitolata a Diego Checchi

venerdì, 22 dicembre 2023, 19:27

La sala stampa del Porta Elisa porterà per sempre il nome di Diego Checchi. A poco più di tre mesi dalla partenza di Diego per la trasferta più lunga di tutte, arriva l'intitolazione ufficiale della sala stampa dello stadio al collega che più di ogni altro ha vissuto quel luogo con disarmante assiduità, trovandosi spesso anche da solo a raccogliere dichiarazioni e formulare domande ai tesserati rossoneri.

La richiesta della società è stata subito accolta dall'amministrazione comunale che si é attivata tempestivamente per accelerare i tempi della burocrazia. "Siamo felici - afferma l'amministratore delegato rossonero Ray Lo Faso - che l'iter sia stato veloce e che sia potuti arrivare a questo atto veramente dovuto per la partecipazione e l'attaccamento di Diego Checchi alla Lucchese. Abbiamo accolto immediatamente la richiesta della stampa locale e dei tifosi incontrando la piena disponibilità dell'amministrazione comunale. Questo é un giorno molto importante perché costituisce un nuovo inizio per la presenza di Diego che non é solo simbolica ma tangibile".

A rappresentare l'amministrazione comunale il vice sindaco Giovanni Minniti, che ha ribadito l'importanza di sigillare il ricordo di Diego Checchi, e l'assessore al Bilancio Moreno Bruni che, da politico che ha curato la pratica in commissione toponomastica e da tifoso rossonero, ha rimarcato come quella di Checchi sia stata una figura storica e simbolo di passione. All'inaugurazione della sala stampa Diego Checchi, fuori dalla quale é stata apposta una targa con il suo nome, non ha potuto essere presente per motivi di salute l'assessore allo sport Fabio Barsanti, tra coloro i quali hanno seguito con maggiore interesse l'iter.