Lucchese a caccia del regalo di Natale

giovedì, 21 dicembre 2023, 21:23

Ultima gara dell'anno per i rossoneri che incontreranno (ore 18,30) al Porta Elisa l'Ancona: partita ostica ma che la squadra di Gorgone dovrà provare a far sua per tentare di scalare una classifica attualmente anonima. L'impresa non è facile, sia per alcune assenze (con la rosa che ogni giorno che passa mostra i suoi limiti) sia per il momento davvero molto altalenante della squadra che continua a denotare serie difficoltà in fase realizzativa, sia per lo stato di forma di alcuni giocatori che paiono avere bisogno di tirare il fiato.

Gorgone, che dovrà ancora fare a meno di De Maria e Fedato, sembra orientato a riprovare la difesa a tre e dunque questo potrebbe essere l'undici di base contro i dorici, anch'essi a caccia di rilancio: Chiorra, Tiritiello, Benassai, Gucher, Quirini, Visconti, Tumbarello, Cangianiello, Russo, Rizzo Pinna, Magnaghi