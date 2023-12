Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Dovevamo raccogliere di più. Contro l'Ancona sarà una gara difficile"

giovedì, 21 dicembre 2023, 14:27

di gianluca andreuccetti

Ultima uscita dell'anno per la Lucchese che domani alle ore 18:30 al "Porta Elisa" affronterà l'Ancona nel match valido per la 19^giornata del girone B di Serie C. Nella conferenza stampa pre gara, mister Gorgone ha analizzato il momento di forma dei suoi ragazzi: "Dovevamo raccogliere di più. Al di là degli episodi, bisogna pensare che non possiamo buttare via partite come quella contro la Fermana o la Vis Pesaro. A Carrara potevamo pareggiare ma è mancata la giusta brillantezza. In Coppa Italia abbiamo fatto un bel percorso però va anche detto che questa competizione ha tolto tanto sia a livello fisico che mentale".

In vista della sfida di domani il tecnico rossonero dovrà fare a meno di diversi giocatori: "Gli indisponibili sono Sabbione, Fedato e De Maria, fuori per infortunio. Anche Perotta ha avuto un problema fisico e lo valuteremo. Benassai sarà dalla partita però spero che durante la sosta riesca a curarsi dai problemi fisici che ha. Lui insieme a Tiritiello formano una coppia difensiva che fa la differenza".

In vista della partita, con molta probabilità Gorgone confermerà la difesa a tre: "Ho iniziato con il 4-2-3-1 perché è il modulo che preferisco. Successivamente ho scelto di passare a tre dietro vedendo una squadra più solida e più sicura nel gioco. Un altro aspetto che ha influito sono le tante gare ravvicinate, costringendomi quindi a spostare dei giocatori in posizioni in cui non vengono spremuti al massimo. Gucher come difensore centrale? L'emergenza non è ancora finita. É un'alternativa che da più costruzione dal dietro. Nelle ultime gare in mezzo al campo stava facendo un po' di fatica".

Il tecnico rossonero si è poi soffermato sull'Ancona: "Come dico sempre, in Serie C non esistono gare semplici. L'Ancona è una squadra che in mezzo al campo è strutturata e con un reparto offensivo molto temibile con giocatori del calibro di Cioffi, Spagnoli e Energe. Quando sulla panchina è tornato Colavitto hanno ricominciato a fare cose importanti".







Gorgone infine ha fatto un bilancio su questo inizio di stagione: "La squadra ha dato sempre la sensazione di avere padronanza della partita. Dall'altra parte però in alcuni momenti i ragazzi hanno mancato di concretezza. Al di là dell' essere cinici sottoporta, sto parlando proprio dell'atteggiamento. In Serie C la furbizia, la scaltrezza e la cattiveria sono aspetti che non vanno mai trascurati. In questa categoria ci sono tante partite "sporche" in cui bisogna essere bravi a fare punti.