Porta Elisa News



Rizzo Pinna, ancora tu

mercoledì, 6 dicembre 2023, 19:29

Chiorra 6: gli attaccanti avversari non si rendono mai pericolosi. Giornata tranquilla per lui.

Tiritiello 6,5: il suo ritorno in campo è un'ottima notizia per la Lucchese. Guida con leadership la difesa rischiando poco o nulla. É decisivo in alcune chiusure importanti. Conquista il calcio di punizione dal quale poi arriva il goal.

Sabbione 6: meno incisivo rispetto al compagno di reparto ma comunque efficace grazie ai suoi anticipi e ai suoi interventi sicuri. A parte qualche svarione (come il retropassaggio rischioso a Chiorra all'inizio) prestazione comunque sufficiente.

Quirini 6: Macina chilometri sull'out di destra proponendosi molto e mettendo in mezzo tanti cross interessanti. Nella seconda frazione si limita a compiti pressoché difensivi.

De Maria 5,5: sulla sua fascia Comenencia nel primo tempo ha vinta facile. Spinge meno rispetto alle altre volte. Nel secondo tempo migliora in fase difensiva ma le incertezze rimangono.

Tumbarello 6: partita più di quantità che di qualità. Si rende protagonista di recuperi provvidenziali (come quella su Yildiz nel secondo tempo) ma allo stesso tempo però non è sempre preciso tecnicamente. La sufficienza però la strappa.

Rizzo Pinna 7: il migliore in campo della Lucchese per distacco. Con la sua velocità e i cambi di direzione mette in difficoltà la difesa rossonera. Ad inizio secondo tempo il palo gli nega la gioia del goal. Nel finale, grazie ad una pennellata su punizione, regala i tre punti alla Pantera.

Cangianiello 5,5: prestazione al di sotto dei suoi standard. Oggi appare un po' troppo timido e insicuro. In fase difensiva regge contro Mulazzi. Cresce nel finale. (dal 91' Merletti:SV)

Gucher 5,5: oggi perde qualche pallone di troppo in uscita. Nel secondo tempo regala alla Juventus B una punizione in una posizione di campo pericolosa.

Russo 5,5: meno lucido del solito. Svaria tanto lungo l'asse offensivo lottando anche contro i difensori avversari. Oggi però non riesce a dialogare bene con i compagni. (dal 74' Yeboah 6: con il suo ingresso la Lucchese sale di baricentro. Con la sua fisicità mette in difficoltà la difesa bianconera)

Magnaghi 6,5: ad inizio primo tempo sfiora il goal con un colpo di testa che finisce di poco sul palo. Si abbassa e gioca tanto spalle alla porta per i propri compagni. Insieme a Rizzo Pinna è uno dei giocatori più pericolosi della Lucchese. (dal 85' Guadagni: SV)