Porta Elisa News



Il genio di Giani prova a portare la Fiorentina al Porta Eilsa

venerdì, 5 gennaio 2024, 08:50

L'ultima sullo stadio Porta Elisa arriva da Firenze, dagli uffici regionali, anzi dal presidente della Regione Eugenio Giani, che come si legge nell'edizione odierna de La Nazione, si starebbe adoperando per trovare una soluzione per garantire uno stadio alla sua Fiorentina che per circa due anni non potrà, causa lavori, giocare al comunale della città. E avrebbe individuato proprio il Porta Elisa come soluzione alternativa.

E così Giani, ormai già lanciato nella campagna elettorale del 2025, dopo una ricognizione degli stadi malconci della Toscana, avrebbe individuato in Lucca la possibile soluzione per spostare i viola per due campionati, forse offrendo in cambio i lavori di ristrutturazione dell'impianto. Secondo quanto riporta il quotidiano, ci sarebbe stato un contatto con l'assessore allo Sport Barsanti, definito però "interlocutorio".