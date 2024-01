Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Sono molto arrabbiato"

domenica, 7 gennaio 2024, 19:35

Aveva provato, considerando le voragini in difesa, a prepararla in attacco. E per almeno il primo tempo la sua Lucchese è parsa in grado di essere pericolosa, colpendo tre pali, pur sbandando nelle retrovie e subendo il gol dello svantaggio da un chiaro errore dei rossoneri. Nella ripresa, poi, non c'è stata però quasi più storia, con la formazione ospite che ha perso lucidità e subito altre due reti che rendono pesante il passivo. Mister Gorgone: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci hanno annullato un gol su calcio d'angolo, poi abbiano regalato il primo e il secondo gol e con una squadra così forte diventa difficile. Non meritavamo di andare all'intervallo sotto, ma nel calcio se non sfrutti le occasioni e regali gol, diventa difficile".

"Sono molto arrabbiato, non possiamo buttare via punti in questo modo, poi se ci annullano un gol che per me era buono, e voglio rivedere se la palla è uscita, e non è la prima volta che subiamo episodi così. Nel secondo tempo siamo un po' calati era difficile tenere il ritmo del primo tempo. La partita si è compromessa con l'errore del primo gol e poi del secondo. Certo che prendere tre gol e nessun punto è un problema".