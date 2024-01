Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Non si possono perdere partite del genere..."

domenica, 28 gennaio 2024, 21:09

Una sconfitta indigeribile, davvero quasi impossibile da buttarla giù, quella di Gubbio dove la Lucchese sbatte contro i pali, i suoi soliti limiti offensivi e le minime amnesie difensive la castigano. Nel dopo gara mister Gorgone è di umore inevitabilmente nero: "Non si possono perdere partite del genere, devi portare a casa il risultato positivo, capita troppo spesso. E' vero che quando facciamo la Coppa perdiamo un po' di brillantezza, anche se il gol era buona da quanto si è visto dal video. Ma non è una partita che si può regalare così: dobbiamo essere più cattivi più presenti nella gara non si possono regalare punti del genere".

"Se la Coppa pesa sulla testa? No, pesa a livello fisico un pochino, ma anche oggi eravamo presenti. Sprechiamo troppo e abbiamo concesso un gol da evitare a loro che hanno fatto un grande percorso a differenza nostra. C'è bisogno di più cattiveria in questa categoria, non va bene abbiamo regalato un gol e dovevamo portare a casa il risultato. Conta il tabellino e ora siamo di nuovo con le squadre vicine e se non raccogli i punti vuol dire che v'è qualcosa che manca. Ormai abbiamo appurato che giocare meglio non ti fa vincere le partite: sono avvelenato, ogni volta sembriamo di dover vincere e poi la perdiamo, a volte per errori arbitrali a volte per superficialità e poca cattiveria nostra, non possiamo sempre essere con l'acqua alla gola. Anche oggi è andato così. Dobbiamo iniziare a ragionare in modo diverso, abbiamo una identità ma vorrei vedere una squadra che fa anche schifo ma fa punti. Dobbiamo capire i momenti della partita e portare i punti a casa".