Mister Gorgone: "Siamo contati, ma sono convinto faremo una grande partita"

sabato, 6 gennaio 2024, 12:52

Prima conferenza stampa del 2024 per mister Gorgone che, come tutta la squadra, è in partenza per Perugia, in vista della gara che aprirà il girone di ritorno. In casa rossonera, ma non è una novità, è emergenza in difesa: "Fedato è ancora fuori, si è fermato anche il giovane Toma, quanto a Sabbione e Tiritiello non sono pronti per scendere in campo, troppo alto il rischio di ricadute. Cosa farò? I giocatori sono quelli che sapete: Fazzi, Alagna, Quirini, Perrotta, De Maria e Visconti. Vedremo. Il Perugia? C'è un allenatore giovane e in gamba, ho visto la partita con il Cesena, dove ha fatto degli errori, ma sono una squadra forte. Non so se faranno a meno di giocatori importanti, hanno fatto acquisti e avranno alcuni rientri contro di noi, certo avevano ambizioni diverse, penso punteranno a entrare nelle prime quattro: hanno qualità e forza".

"Nel girone di ritorno peseranno ancora di più i punti e servirà ancora maggiore attenzione, ma sono sempre fiducioso e penso potranno fare una grande partita, ma oggettivamente ci sono difficoltà. Finito il mercato di gennaio, che crea sempre situazione ambigue, mi accontenterei che restasse chi è contento di rimanere a Lucca, chi ha altre pretese, bene vada altrove. Merletti? Questo ragazzo ha avuto questa possibilità che è migliorativa sia contrattualmente sia per la possibilità di giocare, anche se ha avuto il suo spazio qui. Ha avuto questa proposta e siamo stati corretti a non trattenerlo per qualche giorno, nonostante l'emergenza che abbiamo. Da Fazzi cosa mi attendo? Si allena con noi da una settimana, è un giocatore molto intelligente che sa giocare, è un po' che non gioca, ma si dice che la prima gara non si fa solo con la condizione fisica, di certo non deve dimostrare niente a nessuno: può fare tanti ruoli. Quanti giocatori servono? Due-tre per alzare la competizione, ma credo molto nel recupero di alcuni nostri giocatori: Magnaghi non si è fermato un attimo durante la sosta, viene da un infortunio complicato, credo molto nel suo recupero, a prescindere dall'arrivo di qualcun altro".