Porta Elisa News



La difesa prende gol alla prima occasione avversaria

domenica, 28 gennaio 2024, 21:09

Chiorra 6: Si trova dentro a un copione in cui ha già recitato troppe volte: ordinaria amministrazione e, appena subisce un tiro, non può farci niente.

Quirini 6: La fase difensiva non gli presenta particolari difficoltà, il problema è che giocando esterno a tutta fascia dovrebbe trovare una qualità nelle sortite offensive che invece non c'è.

Visconti 6: Vale lo stesso discorso fatto per Quirini, solo che lui, ovviamente, dispone di un bagaglio tecnico che gli permette di essere più efficacie quando accompagna l'azione.

Gucher 5: Finché il Gubbio non attacca e c'è solo da impostare mette in mostra visione e classe degni di altri palcoscenici, appena capita di dover fare una giocata da difensore centrale si fa saltare come un birillo e la Lucchese prende gol; con lo svantaggio va a fare il trequartista ma la frittata ormai è fatta.

Benassai 6: Grintoso e sicuro negli anticipi, ma anche poco sollecitato da un Gubbio che bada più a imbrigliare la Lucchese che a far gioco.

Tiritiello 6: Anche lui poco sollecitato dai padroni di casa, tanto che tre centrali sembrano davvero sprecati; resta l'impressione che non sia dominante come ci aveva abituato, da capire se perché sta recuperando la migliore forma fisica o perché nella difesa a tre non è a suo agio.

Guadagni 6,5: Sempre nel vivo del gioco, agisce in una posizione inedita che gli permette di svariare su tutto il fronte offensivo; contribuisce in modo eccezionale al pressing rossonero e un suo gran tiro si ferma sul palo.

Tumbarello 6,5: Il migliore ancora una volta, tampona ovunque sulla mediana e riparte, salvo ovviamente arenarsi sulla fortezza messa in piedi da Braglia davanti alla difesa.

Yeboah 6: Lotta come un leone e si procura anche qualche occasione, ma in spazi stretti non è strabordante come lo era stato nelle praterie concesse dalla Recanatese.

Cangianello 6: Gestisce il centrocampo con l'intelligenza di un veterano, però quando si avvicina alla porta avversaria anche lui non ha idee particolarmente brillanti.

Rizzo Pinna 5,5: Incisivo sulle palle da fermo, ma contro squadre che intasano gli spazi come il Gubbio da lui ci si aspetta qualche giocata e dribbling che disordinino la difesa avversaria, stavolta però non gli riescono.

Russo e Magnaghi s.v.