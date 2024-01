Porta Elisa News



Perugia, il momento dei biancorossi

sabato, 6 gennaio 2024, 08:10

di gianluca andreuccetti

Ripartire da zero. Archiviata la prima parte di campionato, per la Lucchese è arrivato il momento di pensare al girone di ritorno. La Pantera aprirà il proprio 2024 domenica alle ore 16:15 al "Curi" contro il Perugia, match valido per la 20^giornata del girone B di Serie C.

Inutile nasconderlo: i rossoneri arrivano a questa gara non nel migliore dei modi. Viste le assenze sicure di Tiritiello e Benassai, quella probabile di Sabbione e la ormai certa partenza di Merletti, Gorgone dovrà inventarsi una difesa inedita. Dall'altra però c'è un avversario che non sta passando un bel momento di forma. Gli umbri infatti dovranno fare a meno degli squalificati Lisi e Seghetti, quest'ultimo capocannoniere della squadra con 5 reti. Non sarà della partita nemmeno Vázquez, fuori per infortunio. Restano da valutare anche le condizioni di Angella e Iannoni.

Dando uno sguardo alla classifica, attualmente i biancorossi si trovano al quinto posto con 30 punti. Un rendimento non di certo soddisfacente, considerando il valore della rosa e la volontà della società di ritornare subito in Serie B. Con la vetta della classifica distante 16 punti, l'obiettivo al momento è il terzo posto, che permetterebbe ai Grifoni di accedere alla fase nazionale dei playoff. Dopo 19 partite il Perugia ha totalizzato 7 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte. I biancorossi vengono da due "zeri" consecutivi contro Arezzo e Cesena e prima di Natale la società ha deciso di esonerare Silvio Baldini, promuovendo alla guida della prima squadra il 33enne tecnico della Primavera Alessandro Formisano.

Da un punto di vista tattico, in questa prima parte di stagione i biancorossi sono scesi in campo prevalentemente con il 4-3-1-2 o in alternativa il 4-3-3. All'andata la Lucchese inchiodò sullo 0-0 il Perugia, sfornando una buonissima prestazione. Quella nel capoluogo umbro è una trasferta storicamente ostica per i rossoneri, che al Renato Curi non hanno mai vinto.