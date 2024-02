Porta Elisa News



Juventus B, il momento dei bianconeri

venerdì, 16 febbraio 2024, 08:19

di gianluca andreuccetti

Delusione e tanta frustrazione. La sconfitta maturata contro la Torres ha lasciato tanto amaro in bocca alla Lucchese che adesso dovrà rimboccarsi inevitabilmente le maniche. Domenica alle ore 20:45, i rossoneri affronteranno al "Moncagatta" di Alessandria la Juventus B, gara valida per la 27^giornata del girone B di Serie C.

La sfida contro i bianconeri sarà l'ennesimo crocevia di una stagione che al momento rimane deludente. Dopo una prima parte di stagione deficitaria, negli ultimi due mesi i ragazzi di Brambilla hanno invertito il trend risalendo fino all'ottavo posto in classifica. La Juventus B è ancora imbattuta nel 2024 e viene da una striscia di 4 vittorie consecutive: la più importante quella del 10 febbraio contro la Torres. Inoltre, i bianconeri non perdono in casa dal 12 novembre scorso.

Nelle ultime partite, Brambilla ha schierato la sua squadra prevalentemente con il 3-4-1-2 o il 3-4-3. La crescita esponenziale di alcuni giovani e il rientro alla base di alcuni giocatori chiave, sono sicuramente dei fattori che hanno permesso alla Juventus B di cambiare radicalmente rotta. L'uomo da tenere d'occhio è Nikola Sekulov, attaccante che ha totalizzato 2 reti e 1 assist in 6 presenze. Il classe 2002 è tornato a Torino dopo l'esperienza in Serie B con la Cremonese.

In questa stagione, Lucchese e Juventus B si sono affrontante per due volte. Ad avere la meglio in entrambi i casi è stata la Pantera. Dando uno sguardo agli altri precedenti, i rossoneri non hanno mai vinto in casa dei bianconeri.