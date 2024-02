Porta Elisa News



Arrivi dal mercato di gennaio, ecco le opzioni tattiche per Gorgone

giovedì, 8 febbraio 2024, 08:49

di alessandro lazzarini

L'arrivo di Astrologo offre a Gorgone la possibilità di rivedere l'impostazione con la difesa a tre, la quale allontana Gucher dalle zone di campo dove con le sue intuizioni può essere decisivo e, inoltre, lo espone al rischio di giocate da ultimo uomo a cui non è abituato, con la conseguenza che in ognuna delle ultime tre partite gli avanti avversari si sono presentati davanti a Chiorra dopo averlo superato agilmente. La scelta, tuttavia, era sembrata sensata nella misura in cui la coppia Tumbarello - Cangianello sembra offrire più garanzie in quanto a dinamismo e recuperi, mentre schierare il trio contemporaneamente avrebbe voluto dire non avere ricambi in mezzo al campo, dal momento che Djbril non sembra ancora né avere un ruolo definito, né offrire garanzie di rendimento sufficienti. Come detto, la presenza di Astrologo inverte queste circostanze e, forse, la Lucchese può ripensare a un centrocampo più nutrito, sia questo composto da Tumbarello centrale e gli altri mezz’ali, oppure mantenendo l’impostazione attuale con Gucher o Cangianello vertici avanzati, come più volte provato a inizio stagione, benché con risultati non eccellenti a dire il vero.

A noi è anche sembrato che la difesa a tre limiti il rendimento di altri giocatori che in categoria hanno dimostrato di possedere qualità significative, in particolare Tiritiello e Benassai, che così bene sembrano trovarsi in coppia, mentre più opachi risultano come ‘braccetti’; Nessuno degli esterni, fra l’altro, sembra adatto a coprire tutta la fascia, tant’è che sono tutti ragazzi che hanno sempre giocato terzini di una difesa a quattro, ovvero la difesa per la quale sembra essere stata costruita la squadra.

Un altro fattore che scaturisce dallo schieramento con tre centrali di difesa è una certa difficoltà a risalire il campo, dal momento che gli avversari, come ad esempio la Spal, rinunciano al pressing sulla costruzione bassa per andare a intasare la zona mediana, dove i rossoneri si trovano in inferiorità numerica; più volte si sono visti Sabbione, Gucher e Tiritiello soli con la palla fra i piedi ma nessun appoggio possibile verso il centrocampo, quindi costretti ad affidarsi a lanci lunghi: contro la Recanatese Yeboah era riuscito a gestirli da solo, ma contro la Spal è stato surclassato come è normale che sia quando una punta deve destreggiarsi contro una molteplicità di difensori.

Insomma, il mercato non ha certo portato la rosa della Lucchese alla consistenza numerica necessaria per ritenersi coperta da ogni possibile assenza, o per cambiare il corso della partita sfruttando i cinque cambi con calciatori di pari qualità dei titolari, ma di certo offre all'allenatore la possibilità di affidarsi ad assetti che, forse, sono più funzionali alle qualità dei giocatori a disposizione rispetto a quello attuale, il quale è vero che ha portato qualche risultato, ma si tratta pur sempre di vittorie contro squadre di classifica inferiore; se è vero che la Lucchese vale più della posizione che occupa, deve arrivare una qualche continuità di risultati che, per essere raggiunta, implica di vincere contro qualche squadra che la precede in classifica.