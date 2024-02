Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Spero che la squadra concretizzi la mole gioco che produce"

martedì, 13 febbraio 2024, 17:14

Vigilia di turno infrasettimanale in casa rossonera, dove si attende l'arrivo della Torres. che per il tecnico Gorgone è avversaria da prendere con le molle nonostante le ultime battute di arresto: "Non è fase calante, è in crisi di risultati: sicuramente hanno perso brillantezza ma non è una squadra in crisi di identità. Come all'andata ha raccolto forse qualche punto in più, ora ne ha raccolti di meno di quelli che meritava, ma sta facendo un campionato eccellente, è una candidata alle prime tre quattro posizioni. Hanno grandi individualità, anche se un po' di scoramento piò venire dopo le ultime gare perse".

"Ragiono una alla volta, questa è la più importante, probabilmente qualche variazione la facciamo. Gucher? Può fare in maniera diversa più ruoli, è una opzione di riportarlo più avanti. Guadagni è entrato molto bene può spaccare le partite che si vincono nella seconda metà delle gare, a volte i giocatori non lo capiscono. Yeboh ha recuperato, aveva un affaticamento, spero che come sempre ci sia un pubblico che ci spinge, soprattutto in un momento di difficoltà come è avvenuto a Pineto e trascinarci verso il gol e mi auguro che questa squadra concretizzi quello che crea, le partite sono poche ma la speranza c'è sempre anche se l'ottimizzazione non c'è mai stata".