Disanto in crescita

sabato, 10 febbraio 2024, 18:43

Chiorra 6: Il Pineto non si fa mai vedere se non con un paio di tiri da posizioni irrealistiche che finiscono nel bosco e una punizione sul suo palo che sventa con un buon riflesso; poi, come da copione, subisce gol.

Quirini 6: Solita grande generosità, però qualche difficoltà a contenere Njambé, che si rivela cliente scomodo; appoggia il gioco offensivo con continuità e, nel primo tempo, con una conclusione di istinto in mischia sfiora il gol.

Visconti 6,5: Nessuna difficoltà in fase difensiva, allora spinge costantemente sbagliando pochissimo, proponendo qualche buona intuizione per i compagni e mostrando una intesa molto promettente con Disanto.

Sabbione 6: In difesa non c'è molto lavoro da svolgere e, quando capita, con le buone o le cattive svolge il suo compito; pericoloso in area sui calci piazzati, sfiora il gol.

Benassai 6: Passeggia per il campo senza alcun lavoro da svolgere: fra i centrali non è quello chiamato ad impostare, il Pineto gioca con una punta sola quindi tre stopper sono del tutto superflui, sul versante sinistro della difesa lucchese i padroni di casa non vanno mai. Efficacie le poche volte che è chiamato in causa.

Tiritiello 6: Dal punto di vista difensivo per lui è poco più di un allenamento, non ha alcuna difficoltà, poi il Pineto attacca due minuti e segna proprio sopra la sua testa; dal punto di vista offensivo colpisce una traversa con uno stacco imperioso su calcio da fermo, ma è più un gol sbagliato che sfortuna, poi la squadra che non segna mai per disperazione lo manda a fare il centravanti e si riscatta col gol del pareggio.

Rizzo Pinna 5: Il Pineto lo tiene lontano dalla porta e non riesce a esprimere le sue potenzialità se non con qualche dribbling dopo il quale finisce regolarmente per terra senza che l'arbitro fischi mai: la serie C è un po' ruvida, bisogna cercare di mantenere l'equilibrio. Giornata no, viene Sostituito.

Tumbarello 6,5: Domina il centrocampo e stavolta non ha nemmeno bisogno di suonare la carica in avanti, visto che gli abruzzesi ci pensano da soli a giocare raccolti davanti al proprio portiere; in svantaggio è fra quelli che, anziché scoraggiarsi, mostrano voglia di andarsi a conquistare il pareggio.

Magnaghi 5: Ha l'occasione di giocare titolare e riconquistarsi il posto, ma non si va a prendere nessuno dei tanti cross che arrivano in area; aveva cominciato con molta voglia, sfoggiando anche qualche buona conclusione, ma sempre da fuori area: da un centravanti ci si aspetta altro. Nel secondo tempo sparisce dalla partita e viene sostituito.

Cangianello 6: Solito lavoro eccellente a centrocampo, con qualità in costruzione e sostanza nel lavoro di interdizione; accompagna anche le sortite offensive, ma è arrivato il momento che inizi a proporre qualche inserimento che offra una ulteriore opzione ai compagni quando agiscono sulle fasce e che diventi più concreto nelle zone di campo dove le giocate sono decisive.

Disanto 7: Il migliore, ogni volta che riceve il pallone fa vedere giocate di buona qualità e sovente indirizzate verso la porta avversaria, vera novità in questa Lucchese; calcia da fermo con qualità e propone ottimi cross in azione manovrata, a volte si libera con intuizioni repentine che rompono la lenta costruzione rossonera e lascia perplessi il fatto che, quando alza la testa per cercare compagni in area, debba tornare indietro perché non c'è mai nessuno.

Russo e Guadagni: s.v.