Porta Elisa News



Parola d'ordine: continuità

venerdì, 9 febbraio 2024, 17:47

Archiviato il successo con la Spal, la Lucchese torna in trasferta, stavolta sul campo del Pineto per quello che è un vero e proprio scontro diretto. I rossoneri dovranno provare a dare continuità alla loro classifica e, se possibile, tornare a vincere in trasferta dove non raccolgono tre punti dallo scorso settembre. Praticamente una eternità.

Mister Gorgone ritrova Fazzi e Benassi, ma perde Gucher. Con ogni probabilità verrà confermata la difesa a tre e c'è da tenere presente che la prossima settimana la Lucchese sarà chiamata a fare gli straordinari visto che si gioca anche un turno infrasettimanale di mercoledì (in casa con la Torres). L'avversario è una incognita, visto che in settimana ha cambiato l'allenatore (è appena arrivato mister Beni) e ci sono dubbi persino sul modulo che schiererà .La probabile formazione: Chiorra, Tiritiello, Benassai, Fazzi, Quirini, Visconti, Cangianiello, Tumbarello, Rizzo Pinna, Disanto, Yeboah.